Виктор Са оценил амбиции «Краснодара» в нынешнем сезоне РПЛ

Бразильский вингер «Краснодара» Виктор Са высказался об амбициях краснодарского клуба на сезон-2025/2026. По словам футболиста, «быки» совершенно точно будут сражаться за победу в Мир Российской Премьер-Лиге.

«На мой взгляд, «Краснодар» точно стал сильнее, чем в прошлом сезоне. Чемпионство сплотило всех нас. Теперь нам нужно работать ещё больше, чтобы оставаться на вершине. Мы точно будем бороться за победу в чемпионате и в этом сезоне, это не обсуждается», — приводит слова Са Legalbet.

По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. На второй строчке расположился ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает «Балтика» (15).