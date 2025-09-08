Скидки
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Три клуба из Чемпионшипа заинтересованы в подписании Деле Алли — Daily Mail

Футбольные клубы «Рексем», «Бирмингем» и «Вест Бромвич», выступающие в Чемпионшипе, проявляют интерес к 29-летнему экс-полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли. Об этом сообщает Daily Mail.

Последним клубом Алли был «Комо». Деле присоединился к команде в январе 2025 года. За итальянский клуб англичанин успел провести лишь один матч. В игре 29-го тура Серии А сезона-2024/2025 (1:2) он вышел на замену на 81-й минуте, а на 90+1-й получил прямую красную карточку. Больше Алли на поле не появлялся, а в новом сезоне не попадал в заявку.

Ранее футболист также выступал за «Эвертон» и «Бешикташ». На пике карьеры футболист оценивался порталом Transfermarkt в € 100 млн.

