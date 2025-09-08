Скидки
Луис Энрике поделился впечатлениями от Санкт-Петербурга

Вингер «Зенита» Луис Энрике поделился впечатлениями о Санкт-Петербурге, а также ответил, какие слова уже успел выучить на русском языке.

— Вы живёте в Санкт-Петербурге, культурной столице России. Уже хорошо изучили город?
— Я частенько гуляю. Когда приезжают мои друзья, мы ходим в рестораны. Мы также были в музее. В этом городе находится самый большой музей в России (речь об Эрмитаже — Прим. «Чемпионата»). Мы ещё не всё успели посмотреть в нём, потому что он очень большой. Но Санкт-Петербург — невероятно красивое место.

— А вы уже хоть немного говорите по-русски?
— Немного — да. «Доброе утро» и «спасибо». А во время матча могу крикнуть «один», — приводит слова Луиса Энрике O Globo.

