Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Бешикташ» предложил за Кисляка € 10 млн, Матвей хочет присоединиться к туркам — Ensari

Турецкий «Бешикташ» сделал официальное предложение ЦСКА о приобретении полузащитника Матвея Кисляка в размере € 10 млн + процент от последующей перепродажи. Российский футболист хочет присоединиться к стамбульской команде, сообщает портал Ensari в социальной сети X.

По данным источника, ЦСКА «не горит желанием отпускать Кисляка, так как летнее трансферное окно скоро закроется». Отмечается, что переговоры между сторонами при этом продолжаются.

Напомним, Кисляку 20 лет, в нынешнем сезоне он провёл 11 матчей во всех турнирах за армейцев, забил два гола и сделал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в € 8 млн.

