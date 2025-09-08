Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок сборной Иордании: Ильюченко — легенда Южной Кореи, ему по силам играть за Россию

Игрок сборной Иордании: Ильюченко — легенда Южной Кореи, ему по силам играть за Россию
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник сборной Иордании Язан Аль-Араб поделился мнением о российском нападающем южнокорейского клуба «Сувон Самсунг Блюуингз» Станиславе Ильюченко. Футболисты вместе выступали за «Сеул».

«Ильюченко — легенда Южной Кореи. Он мой лучший друг. Мы постоянно общаемся. До матча с Россией тоже разговаривали. Мы с ним играли в одной команде, поэтому сейчас часто переписываемся. А ещё увижусь с ним, когда вернусь в Корею.

Ильюченко — отличный игрок! Хороший нападающий, прекрасный лидер. Он один из лучших нападающих корейской лиги. Думаю, последние два-три года его могли бы вызвать в сборную России. Жаль, он не попадал в финальный список. Ильюченко было бы по силам играть в сборной России. Он сильный футболист с хорошим завершением. Так что почему бы и нет?» — приводит слова Аль-Араба Sport24.

Напомним, Ильюченко переехал в Южную Корею в 2019 году из немецкого Дуйсбурга.

Материалы по теме
«Иордания смотрелась намного интереснее Катара». Новосельцев — о соперниках сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android