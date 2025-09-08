Игрок сборной Иордании: Ильюченко — легенда Южной Кореи, ему по силам играть за Россию

Защитник сборной Иордании Язан Аль-Араб поделился мнением о российском нападающем южнокорейского клуба «Сувон Самсунг Блюуингз» Станиславе Ильюченко. Футболисты вместе выступали за «Сеул».

«Ильюченко — легенда Южной Кореи. Он мой лучший друг. Мы постоянно общаемся. До матча с Россией тоже разговаривали. Мы с ним играли в одной команде, поэтому сейчас часто переписываемся. А ещё увижусь с ним, когда вернусь в Корею.

Ильюченко — отличный игрок! Хороший нападающий, прекрасный лидер. Он один из лучших нападающих корейской лиги. Думаю, последние два-три года его могли бы вызвать в сборную России. Жаль, он не попадал в финальный список. Ильюченко было бы по силам играть в сборной России. Он сильный футболист с хорошим завершением. Так что почему бы и нет?» — приводит слова Аль-Араба Sport24.

Напомним, Ильюченко переехал в Южную Корею в 2019 году из немецкого Дуйсбурга.