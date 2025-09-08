Луис Энрике: скучаю ли я по Бразилии? Не буду врать, в России у меня всё отлично

Вингер «Зенита» Луис Энрике ответил на вопрос, скучает ли он по Бразилии. Футболист признался, что немного скучает, но всё же в России чувствует себя очень счастливым.

— Вы уже скучаете по Бразилии?

— Не буду врать: в России у меня всё отлично. В «Зените» руководство постоянно спрашивает у бразильцев, всё ли в порядке с нашими семьями, не нужно ли нам чего-нибудь. Но, конечно, я немного скучаю по Рио и Бразилии. Это совсем другой опыт — общаться с местными болельщиками, чувствовать теплоту Бразилии. Но в «Зените» у меня всё отлично, и я тоже чувствую себя там очень счастливым, — приводит слова Луиса Энрике O Globo.