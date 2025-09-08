«Байер» объявил имя нового главного тренера

Бывший наставник сборной Дании Каспер Юльманн занял пост главного тренера леверкузенского «Байера».

«Я всегда считал «Байер» очень хорошо управляемым, хорошо структурированным и крайне амбициозным клубом. Это впечатление подтвердилось в последние дни. Для меня большая честь, что мне доверили работу с такой командой. После выдающихся успехов в прошлом я теперь очень мотивирован, чтобы помочь сформировать будущее «Байера» при участии как опытных, так и новых интересных игроков», — приводит слова Юльманна официальный сайт клуба.

Последним местом работы Каспера Юльманна была сборная Дании, возглавляемая им с августа 2020 по июль 2024 года. Под его руководством датчане выступали на чемпионате Европы — 2020 (состоявшемся в 2021 году из-за пандемии), на котором сумели произвести сенсацию и дойти до полуфинала турнира, где лишь в дополнительное время уступили сборной Англии со счётом 1:2.