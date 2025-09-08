Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Заслуженный тренер Казахстана Черепанов объяснил крупное поражение от сборной Бельгии

Заслуженный тренер Казахстана Черепанов объяснил крупное поражение от сборной Бельгии
Комментарии

Заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов прокомментировал поражение казахстанской национальной команды в матче отбора на ЧМ-2026 с Бельигей. Игра завершилась со счётом 0:6.

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 6-й тур
07 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Бельгия
Окончен
6 : 0
Казахстан
1:0 Де Брёйне – 42'     2:0 Доку – 44'     3:0 Раскин – 51'     4:0 Доку – 60'     5:0 Де Брёйне – 84'     6:0 Мёнье – 87'    

«Не ожидал, что сборная Казахстана проиграет Бельгии с таким счётом, тем более что начало матча не предвещало такого разгрома. Была интересная игра, пара хороших ходов и опасный удар Самородова. Уже перед перерывом мы получили два в «раздевалку» — Бельгия провела очень интересные комбинации. Мне кажется, что тренерский штаб не угадал с подготовкой, потому что во втором тайме все футболисты сборной Казахстана остановились, и сразу пошли пропущенные голы», — сказал Черепанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Испания бесчеловечно разгромила Турцию, Бельгия — Казахстан. Главное в отборе к ЧМ-2026
Видео
Испания бесчеловечно разгромила Турцию, Бельгия — Казахстан. Главное в отборе к ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android