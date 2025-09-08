Заслуженный тренер Казахстана Черепанов объяснил крупное поражение от сборной Бельгии

Заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов прокомментировал поражение казахстанской национальной команды в матче отбора на ЧМ-2026 с Бельигей. Игра завершилась со счётом 0:6.

«Не ожидал, что сборная Казахстана проиграет Бельгии с таким счётом, тем более что начало матча не предвещало такого разгрома. Была интересная игра, пара хороших ходов и опасный удар Самородова. Уже перед перерывом мы получили два в «раздевалку» — Бельгия провела очень интересные комбинации. Мне кажется, что тренерский штаб не угадал с подготовкой, потому что во втором тайме все футболисты сборной Казахстана остановились, и сразу пошли пропущенные голы», — сказал Черепанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.