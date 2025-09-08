Заслуженный тренер Казахстана Черепанов объяснил крупное поражение от сборной Бельгии
Заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов прокомментировал поражение казахстанской национальной команды в матче отбора на ЧМ-2026 с Бельигей. Игра завершилась со счётом 0:6.
ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 6-й тур
07 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Бельгия
Окончен
6 : 0
Казахстан
1:0 Де Брёйне – 42' 2:0 Доку – 44' 3:0 Раскин – 51' 4:0 Доку – 60' 5:0 Де Брёйне – 84' 6:0 Мёнье – 87'
«Не ожидал, что сборная Казахстана проиграет Бельгии с таким счётом, тем более что начало матча не предвещало такого разгрома. Была интересная игра, пара хороших ходов и опасный удар Самородова. Уже перед перерывом мы получили два в «раздевалку» — Бельгия провела очень интересные комбинации. Мне кажется, что тренерский штаб не угадал с подготовкой, потому что во втором тайме все футболисты сборной Казахстана остановились, и сразу пошли пропущенные голы», — сказал Черепанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
