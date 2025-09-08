Луис Энрике объяснил, почему решил перейти в «Зенит»

Вингер «Зенита» Луис Энрике объяснил, почему принял решение перейти в санкт-петербургский клуб. Бразилец признался. что его подкупила сильная заинтересованность «Зенита» в нём.

— Что привело вас в Россию? Финансовое предложение или желание вернуться в Европу?

— «Зенит» очень хотел меня видеть. И, как я уже сказал, это семейный клуб. Они всегда спрашивают, нужна ли нам какая-то поддержка. И ещё потому, что в этом клубе было и есть много бразильцев. Ребята очень хотели, чтобы я пришёл, писали мне, хвалили клуб, говорили, что структура «Зенита» — это новый уровень для меня, — приводит слова Луиса Энрике бразильское издание O Globo.