Тренер сборной Испании де ла Фуэнте: Педри — лучший в мире на своей позиции

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о полузащитнике «Барселоны» и национальной команды Педри.

— Видите ли вы Педри в качестве будущего обладателя «Золотого мяча»?

— К сожалению, на протяжении всей истории футбол был несправедлив к испанцам — как в случае с Иньестой, Хави или Хаби Алонсо. Теперь у нас номинированы Ламин Ямаль и Фабиан Руис, но Педри, Мерино, Субименди… все, кого вы можете себе представить, тоже должны быть там. А Педри — лучший в мире на своей позиции, так оно и есть, — приводит слова де ла Фуэнте AS.

Напомним, в 2024 году обладателем «Золотого мяча» стал полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри.