Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Испании де ла Фуэнте: Педри — лучший в мире на своей позиции

Тренер сборной Испании де ла Фуэнте: Педри — лучший в мире на своей позиции
Комментарии

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о полузащитнике «Барселоны» и национальной команды Педри.

— Видите ли вы Педри в качестве будущего обладателя «Золотого мяча»?
— К сожалению, на протяжении всей истории футбол был несправедлив к испанцам — как в случае с Иньестой, Хави или Хаби Алонсо. Теперь у нас номинированы Ламин Ямаль и Фабиан Руис, но Педри, Мерино, Субименди… все, кого вы можете себе представить, тоже должны быть там. А Педри — лучший в мире на своей позиции, так оно и есть, — приводит слова де ла Фуэнте AS.

Напомним, в 2024 году обладателем «Золотого мяча» стал полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри.

Материалы по теме
«Это был идеальный матч!» Педри — о разгромной победе сборной Испании над Турцией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android