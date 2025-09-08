Скидки
Андрей Ещенко оценил идею проведения товарищеского матча между сборными России и США

Комментарии

Бывший защитник московского «Спартака», а ныне главный тренер «Кубани» Андрей Ещенко оценил идею проведения товарищеского матча между сборными России и США. Ранее появилась информация, что в руководстве ФИФА обсуждают проведение футбольного матча между национальными командами России и США, об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Хорошая идея сыграть с США. Я помню прекрасно наш матч в 2012 году. Играли здесь, на Кубани. Сильная сборная США или нет — не так важно. Главное — есть соперник, готовый провести матч.

США по рейтингу выше всех наших текущих спарринг-партнёров. Если они на дипломатическом уровне договорятся, то хорошая идея сыграть с ними», — приводит слова Ещенко Legalbet.

