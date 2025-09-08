Скидки
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Встреча Дегтярёва с клубами РПЛ по вопросу лимита на легионеров перенесена

Встреча Дегтярёва с клубами РПЛ по вопросу лимита на легионеров перенесена
Встреча министра спорта РФ Михаила Дегтярёва с руководителями клубов Мир Российской Премьер-Лиги, которая должна была состояться во вторник, 9 сентября, перенесена. Об этом сообщает «Матч ТВ». Источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.

Сообщается, что министерство отправило оповещение в адрес руководителей РФС, РПЛ и клубов о том, что встреча, запланированная по графику Дегтярёва в «окне» между поездкой в Пекин, на ВЭФ и открытием Спортивных игр святого благоверного князя Александра Невского, переносится из‑за дополнения рядом важных международных встреч.

Ранее Михаил Дегтярёв выступил за ужесточение лимита на легионеров и сокращение числа иностранных футболистов в РПЛ. В сезоне-2025/2026 разрешено одновременное участие в матчах чемпионата восьми легионеров, а число иностранцев в заявке команды на сезон ограничивается 13 футболистами.

