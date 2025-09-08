«Футбол развивается благодаря таким скромным людям». Де ла Фуэнте — о Мерино

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высоко отозвался о полузащитнике своей команды Микеле Мерино. Футболист оформил хет-трик в матче с национальной командой Турции (6:0) в рамках 2-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2026.

«У нас фантастические игроки. Микель невероятен, он тому пример. Очень многое он делает на замечательном уровне, у него всё прекрасно получается, это футболист мирового класса. К сожалению, в Испании у Микеля нет того признания, которое он заслуживает. Футбол развивается именно благодаря таким скромным людям, как Мерино», — приводит слова де ла Фуэнте издание AS.