«Футбол развивается благодаря таким скромным людям». Де ла Фуэнте — о Мерино
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высоко отозвался о полузащитнике своей команды Микеле Мерино. Футболист оформил хет-трик в матче с национальной командой Турции (6:0) в рамках 2-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2026.
ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 2-й тур
07 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Турция
Окончен
0 : 6
Испания
0:1 Педри – 6' 0:2 Мерино – 22' 0:3 Мерино – 45+1' 0:4 Ф. Торрес – 53' 0:5 Мерино – 57' 0:6 Педри – 62'
«У нас фантастические игроки. Микель невероятен, он тому пример. Очень многое он делает на замечательном уровне, у него всё прекрасно получается, это футболист мирового класса. К сожалению, в Испании у Микеля нет того признания, которое он заслуживает. Футбол развивается именно благодаря таким скромным людям, как Мерино», — приводит слова де ла Фуэнте издание AS.
Комментарии
