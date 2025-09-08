«Манчестер Сити» опубликовал заявление на тему арбитражного разбирательства с АПЛ

«Манчестер Сити» на официальном сайте опубликовал обращение, посвящённое арбитражному разбирательству с английской Премьер-лигой.

«Премьер-лига и футбольный клуб «Манчестер Сити» достигли соглашения по арбитражному разбирательству, начатому клубом ранее в этом году в отношении Правил Премьер-лиги касательно сделок с ассоциированными сторонами (APT), и в результате стороны согласились прекратить разбирательство.

Настоящее соглашение кладёт конец спору между сторонами относительно Регламента APT. В рамках соглашения «Манчестер Сити» признаёт, что действующий Регламент APT является действительным и обязательным.

Было решено, что ни Премьер-лига, ни клуб не будут давать дальнейших комментариев по этому вопросу», — сказано в сообщении манкунианцев.