Главная Футбол Новости

Скончался тренер вратарей «Факела» Александр Духанов

Скончался тренер вратарей «Факела» Александр Духанов
Из жизни ушёл тренер вратарей воронежского «Факела» Александр Духанов. Ему было 74 года. Александр за свою профессиональную карьеру выступал за воронежский «Труд» с 1973 по 1976 год, после чего перешёл на работу в «Факел». В марте 2023-го года Александр стал участником Союза ветеранов сине-белых.

«Сегодня на 75-м году ушёл из жизни представитель Союза ветеранов — Александр Духанов. Вратарь «Труда» и тренер вратарей «Факела».

Выражаем искренние соболезнования родным, близким Александра Ивановича и всем болельщикам футбольного клуба «Факел». Невозможно подобрать слова, чтобы описать горечь нашей утраты», — сообщает пресс-служба воронежского клуба.

