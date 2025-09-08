Скончался тренер вратарей «Факела» Александр Духанов

Из жизни ушёл тренер вратарей воронежского «Факела» Александр Духанов. Ему было 74 года. Александр за свою профессиональную карьеру выступал за воронежский «Труд» с 1973 по 1976 год, после чего перешёл на работу в «Факел». В марте 2023-го года Александр стал участником Союза ветеранов сине-белых.

«Сегодня на 75-м году ушёл из жизни представитель Союза ветеранов — Александр Духанов. Вратарь «Труда» и тренер вратарей «Факела».

Выражаем искренние соболезнования родным, близким Александра Ивановича и всем болельщикам футбольного клуба «Факел». Невозможно подобрать слова, чтобы описать горечь нашей утраты», — сообщает пресс-служба воронежского клуба.