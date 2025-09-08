Дмитрий Радченко: у «Балтики» очень хорошие шансы забрать очки у «Зенита»

Бывший футболист Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между калининградской «Балтикой» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды сыграют в воскресенье, 14 сентября, на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

«Всегда очень сложно, когда футболисты уезжают в сборные и возвращаются в разном состоянии. Это пойдёт на руку такому сопернику, как «Балтика». У тренерского штаба «Зенита» будет очень короткий срок, чтобы привести футболистов в оптимальный настрой. Но «Балтика» прекрасно начала этот сезон, поэтому петербуржцам будет очень непросто. У калининградской команды очень хорошие шансы забрать очки у «Зенита», если учесть, что многие из игроков уехали в сборные», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После семи туров «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. У команды 12 набранных очков. «Балтика» имеет в своём активе 15 очков и располагается на третьем месте в таблице.