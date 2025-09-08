Сборная Марокко победила команду Замбии в африканской квалификации ЧМ-2026

Завершился матч 8-го тура группы Е африканской квалификации на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике между сборными Замбии и Марокко. Победу со счётом 2:0 праздновали гости.

На седьмой минуте нападающий Юссеф Эн-Несири вывел национальную команду Марокко вперёд. На 47-й минуте форвард Хамза Игамане удвоил преимущество гостей.

Марокко занимает первое место в группе Е, одержав седьмую победу в семи матчах и набрав 21 очко. Замбия располагается на третьей строчке с тремя очками в пяти встречах. Второе место занимает сборная Танзании (7 очков в 5 матчах). Тремя другими командами группы Е являются сборные Нигера, Конго и Эритреи.