Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Замбия — Марокко, результат матча 8 сентября 2025, счет 0:2, 8-й тур отборочного турнира к ЧМ-2026

Сборная Марокко победила команду Замбии в африканской квалификации ЧМ-2026
Комментарии

Завершился матч 8-го тура группы Е африканской квалификации на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике между сборными Замбии и Марокко. Победу со счётом 2:0 праздновали гости.

ЧМ-2026 — Африка . Группа E. 8-й тур
08 сентября 2025, понедельник. 16:00 МСК
Замбия
Окончен
0 : 2
Марокко
0:1 Эн-Несири – 7'     0:2 Игамане – 47'    

На седьмой минуте нападающий Юссеф Эн-Несири вывел национальную команду Марокко вперёд. На 47-й минуте форвард Хамза Игамане удвоил преимущество гостей.

Марокко занимает первое место в группе Е, одержав седьмую победу в семи матчах и набрав 21 очко. Замбия располагается на третьей строчке с тремя очками в пяти встречах. Второе место занимает сборная Танзании (7 очков в 5 матчах). Тремя другими командами группы Е являются сборные Нигера, Конго и Эритреи.

Календарь африканской квалификации ЧМ-2026
Таблица групп африканской квалификации ЧМ-2026
