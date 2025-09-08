Скидки
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер Луис де ла Фуэнте поделился мнением о развитии сборной Испании

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о профессиональном росте своей команды. Напомним, в сентябрьских матчах отборочного этапа чемпионата мира — 2026 «Фурия Роха» переиграла сборные Болгарии (3:0) и Турции (6:0).

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 2-й тур
07 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Турция
Окончен
0 : 6
Испания
0:1 Педри – 6'     0:2 Мерино – 22'     0:3 Мерино – 45+1'     0:4 Ф. Торрес – 53'     0:5 Мерино – 57'     0:6 Педри – 62'    

— Что можно улучшить в игре сборной Испании, если учесть те результаты, которые мы только что увидели?
— Ещё многое можно улучшить, ведь эта команда по-прежнему способна стать гораздо сильнее, чем это возможно представить. Эта команда голодна до побед, уже сейчас мы думаем, как нам стать ещё лучше. Я очень горжусь этим коллективом.

— У команды уже 27 матчей без поражений. Чем вы гордитесь больше всего?
— Всем коллективом, футболистами. С детства они не перестают развиваться, по-прежнему стремясь к этому. У этих игроков есть исключительный ген соперничества. Мы постоянно совершенствуемся, — приводит слова де ла Фуэнте издание AS.

Новости. Футбол
Все новости

