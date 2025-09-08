Тренер Луис де ла Фуэнте поделился мнением о развитии сборной Испании

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о профессиональном росте своей команды. Напомним, в сентябрьских матчах отборочного этапа чемпионата мира — 2026 «Фурия Роха» переиграла сборные Болгарии (3:0) и Турции (6:0).

— Что можно улучшить в игре сборной Испании, если учесть те результаты, которые мы только что увидели?

— Ещё многое можно улучшить, ведь эта команда по-прежнему способна стать гораздо сильнее, чем это возможно представить. Эта команда голодна до побед, уже сейчас мы думаем, как нам стать ещё лучше. Я очень горжусь этим коллективом.

— У команды уже 27 матчей без поражений. Чем вы гордитесь больше всего?

— Всем коллективом, футболистами. С детства они не перестают развиваться, по-прежнему стремясь к этому. У этих игроков есть исключительный ген соперничества. Мы постоянно совершенствуемся, — приводит слова де ла Фуэнте издание AS.