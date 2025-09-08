Агент защитника «Спартака» Кс Жилмостных подтвердил интерес со стороны «Динамо» Мх

Футбольный агент Михаил Лебедев, представляющий интересы защитника «Спартака» из Костромы Дениса Жилмостных, подтвердил, что его клиент может продолжить карьеру в махачкалинском «Динамо». Ранее журналист Сергей Ильёв в телеграм-канале сообщил, что бело-голубые попытаются подписать игрока зимой.

«Трансфер защитника костромского «Спартака» Дениса Жилмостных в махачкалинское «Динамо» действительно возможен. Руководители «Динамо» Шамиль Газизов и Горан Алексич следят за Денисом, который очень ярко себя проявляет в ФНЛ. Конечно, мы понимаем, что Премьер-Лига будет новым уровнем для Дениса.

Что касается Дмитрия Владимировича Хотимского, это будет новый опыт, что игроками его клуба интересуются команды РПЛ. Необходимо будет всем вместе это обсудить, потому что Дмитрий Владимирович искренне переживает за футболистов и создал отличные условия для работы в клубе», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Денис Жилмостных выступает за костромской «Спартак» с лета 2024 года. Ранее он защищал цвета курского «Авангарда». В текущем сезоне в активе 26-летнего футболиста, который может сыграть в центре и на обоих флангах обороны, четыре гола в восьми матчах Лиги PARI.