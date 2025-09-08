Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент защитника «Спартака» Кс Жилмостных подтвердил интерес со стороны «Динамо» Мх

Агент защитника «Спартака» Кс Жилмостных подтвердил интерес со стороны «Динамо» Мх
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Михаил Лебедев, представляющий интересы защитника «Спартака» из Костромы Дениса Жилмостных, подтвердил, что его клиент может продолжить карьеру в махачкалинском «Динамо». Ранее журналист Сергей Ильёв в телеграм-канале сообщил, что бело-голубые попытаются подписать игрока зимой.

«Трансфер защитника костромского «Спартака» Дениса Жилмостных в махачкалинское «Динамо» действительно возможен. Руководители «Динамо» Шамиль Газизов и Горан Алексич следят за Денисом, который очень ярко себя проявляет в ФНЛ. Конечно, мы понимаем, что Премьер-Лига будет новым уровнем для Дениса.

Что касается Дмитрия Владимировича Хотимского, это будет новый опыт, что игроками его клуба интересуются команды РПЛ. Необходимо будет всем вместе это обсудить, потому что Дмитрий Владимирович искренне переживает за футболистов и создал отличные условия для работы в клубе», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Денис Жилмостных выступает за костромской «Спартак» с лета 2024 года. Ранее он защищал цвета курского «Авангарда». В текущем сезоне в активе 26-летнего футболиста, который может сыграть в центре и на обоих флангах обороны, четыре гола в восьми матчах Лиги PARI.

Материалы по теме
Новый защитник для «Спартака» и крутое усиление Черчесова. Трансферы недели в РПЛ
Новый защитник для «Спартака» и крутое усиление Черчесова. Трансферы недели в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android