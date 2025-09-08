Радченко: в игре с Катаром подобрался очень хороший состав сборной России

Бывший футболист Дмитрий Радченко прокомментировал победу сборной России в товарищеском матче с командой Катара (4:1).

«Мне понравилась игра сборной России в матче с Катаром. Были хорошие взаимодействия между игроками, показавшие хороший футбол, который нравится зрителям. Некоторые наши футболисты показали свои качества. Подобрался очень хороший состав сборной России, в которой есть как много молодых, так и более опытных игроков, выступающих в Европе. Это очень здорово! Самое главное, что все ребята хорошо оснащены технически и интеллектуально, это очень радует», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.