Радченко: в игре с Катаром подобрался очень хороший состав сборной России
Бывший футболист Дмитрий Радченко прокомментировал победу сборной России в товарищеском матче с командой Катара (4:1).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33' 0:2 Кисляк – 35' 0:3 Сергеев – 45' 1:3 Афиф – 62' 1:4 Миранчук – 69'
«Мне понравилась игра сборной России в матче с Катаром. Были хорошие взаимодействия между игроками, показавшие хороший футбол, который нравится зрителям. Некоторые наши футболисты показали свои качества. Подобрался очень хороший состав сборной России, в которой есть как много молодых, так и более опытных игроков, выступающих в Европе. Это очень здорово! Самое главное, что все ребята хорошо оснащены технически и интеллектуально, это очень радует», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
