Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Дрогба впервые за несколько лет не будет вести церемонию вручения «Золотого мяча»

Дидье Дрогба не будет вести церемонию вручения «Золотого мяча» в этом году. Вместо него ведущим выступит экс-футболист «Милана» и сборной Нидерландов Руд Гуллит. Об этом сообщает L’Équipe.

Член Зала славы итальянского футбола и обладатель «Золотого мяча» 1987 года проведёт церемонию с журналисткой Кейт Скотт. Британка, говорящая по-французски, вместе с Тьерри Анри создаёт передачу о Лиге чемпионов на американском канале CBS Sports.

Напомним, Дидье Дрогба играл за «Марсель» и открыто выражал симпатию к французскому клубу. А одним из фаворитом на получения награды от журнала France Football по итогам сезона-2024/2025 называют нападающего «ПСЖ» Усмана Дембеле.

Комментарии
