Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Футбол Новости

Матвей Кисляк не перейдёт в «Бешикташ», ЦСКА оценивает игрока в € 30 млн

Слухи об интересе «Бешикташа» к полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку не соответствуют действительности. Как сообщает Sport24, россиянин не перейдёт в стамбульский клуб за € 10 млн, поскольку армейцы оценивают его в € 30 млн. Источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.

Недостоверной также является информация о том, что Кисляк заинтересован в переходе в «Бешикташ». Ранее турецкие СМИ сообщили, что стамбульский клуб сделал ЦСКА предложение по трансферу 20-летнего хавбека в размере € 10 млн с процентом от будущей перепродажи.

Матвей Кисляк присоединился к академии ЦСКА из «Чертаново» в январе 2020 года. В текущем сезоне на счету футболиста два гола и три результативные передачи в 11 матчах за красно-синих во всех турнирах. Ранее интерес к Кисляку приписывали «Галатасараю».

