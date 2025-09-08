Блокировка контракта «Ман Сити» с Etihad Airways со стороны АПЛ отменена — Daily Mail

Блокировка обновлённой спонсорской сделки «Манчестер Сити» с Etihad Airways, предпринятая английской Премьер-лигой, отменена. Об этом сообщает журналист Daily Mail Майк Киган.

В 2023 году «Сити» согласовал обновлённый договор с Etihad Airways в контексте спонсорской сделки, однако АПЛ его заблокировала, не увидев в нём наличие «справедливой рыночной стоимости». Теперь «горожане» уверены, что отношение к ним со стороны лиги будет таким же, как и к другим клубам.

По информации источника, АПЛ уже сообщила клубам о достижении мирового соглашения с «Манчестер Сити» и намерении не организовывать новые слушания по данному вопросу.

Напомним, «горожане» заключили с Etihad 10-летнее соглашение в 2011 году, его стоимость оценивалась в £ 400 млн. Ожидается, что обновлённый договор выведет это сотрудничество на новый уровень.