Черепанов: только при Адиеве был положительный период в казахстанском футболе

Заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов после поражения национальной команды от Бельгии со счётом 0:6 рассказал о причинах плохих результатов сборной.

«Неудачные результаты сборной Казахстана связаны с тем, что многие футболисты национальной команды сидят в клубах на лавке из-за отмены лимита в чемпионате страны. Кого хочешь, того и ставь. Многие свои ребята не играют, отсюда и проблемы. То же самое было и у Черчесова, хотя у него ситуация была хуже. Сборная Казахстана просто развалилась.

В том же «Кайрате» в основном составе играет максимум три своих воспитанника, а остальные — легионеры. Сорокин, Мартынович, Громыко и другие. У нас было много разных тренеров в сборной: из Нидерландов, Болгарии, России и Чехии. Однако разницы никакой нет! Проблема не в тренере, ведь он собирает футболистов на небольшой промежуток. Это зависит от уровня подготовки, который очень слаб. Только Адиеву удалось сплотить коллектив в национальной команде. Тогда сборная уступала по всем показателям, но была очень сильна в реализации. Это единственный положительный период в казахстанском футболе за 30 лет. За эти десятилетия очень сильно выделяется из своих только Сатпаев. Да, был Сейдахмет, которого считали казахстанским Месси, но где он сейчас?» — сказал Черепанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.