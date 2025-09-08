Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черепанов: только при Адиеве был положительный период в казахстанском футболе

Черепанов: только при Адиеве был положительный период в казахстанском футболе
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов после поражения национальной команды от Бельгии со счётом 0:6 рассказал о причинах плохих результатов сборной.

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 6-й тур
07 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Бельгия
Окончен
6 : 0
Казахстан
1:0 Де Брёйне – 42'     2:0 Доку – 44'     3:0 Раскин – 51'     4:0 Доку – 60'     5:0 Де Брёйне – 84'     6:0 Мёнье – 87'    

«Неудачные результаты сборной Казахстана связаны с тем, что многие футболисты национальной команды сидят в клубах на лавке из-за отмены лимита в чемпионате страны. Кого хочешь, того и ставь. Многие свои ребята не играют, отсюда и проблемы. То же самое было и у Черчесова, хотя у него ситуация была хуже. Сборная Казахстана просто развалилась.

В том же «Кайрате» в основном составе играет максимум три своих воспитанника, а остальные — легионеры. Сорокин, Мартынович, Громыко и другие. У нас было много разных тренеров в сборной: из Нидерландов, Болгарии, России и Чехии. Однако разницы никакой нет! Проблема не в тренере, ведь он собирает футболистов на небольшой промежуток. Это зависит от уровня подготовки, который очень слаб. Только Адиеву удалось сплотить коллектив в национальной команде. Тогда сборная уступала по всем показателям, но была очень сильна в реализации. Это единственный положительный период в казахстанском футболе за 30 лет. За эти десятилетия очень сильно выделяется из своих только Сатпаев. Да, был Сейдахмет, которого считали казахстанским Месси, но где он сейчас?» — сказал Черепанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Испания бесчеловечно разгромила Турцию, Бельгия — Казахстан. Главное в отборе к ЧМ-2026
Видео
Испания бесчеловечно разгромила Турцию, Бельгия — Казахстан. Главное в отборе к ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android