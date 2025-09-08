Скидки
Израиль — Италия: онлайн-трансляция отборочного матча к ЧМ-2026 начнётся в 21:45 мск
Комментарии

Сегодня, 8 сентября, состоится матч 6-го тура отборочного турнира к чемпионату мира — 2026, в котором встретятся сборные Израиля и Италии. Команды, выступающие в группе I, будут играть на стадионе «Надьердеи» (Дебрецен, Венгрия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию матча.

08 сентября 2025, понедельник. 21:45 МСК
В минувшем туре сборная Италии разгромила национальную команду Эстонии со счётом 5:0. Израиль, в свою очередь, одержал победу над Молдавией (4:0). Обе встречи проходили в пятницу, 5 сентября. Израиль (4 матча, 9 очков) и Италия (3 матча, 6 очков) занимают второе и третье места в группе I, а лидирует сборная Норвегии, у которой 12 очков после четырёх встреч.

