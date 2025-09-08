Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Костромской «Спартак» победил «Сокол» в матче 9-го тура Первой лиги

Костромской «Спартак» победил «Сокол» в матче 9-го тура Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 9-го тура Лиги PARI между костромским «Спартаком» и саратовским «Соколом». Команды играли на стадионе «СШОР имени Александра Голубева — Урожай» в Караваево. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Анатолий Жабченко из Краснодара. Победу со счётом 2:1 праздновали хозяева поля.

Россия — Лига PARI . 9-й тур
08 сентября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Спартак Кс
Кострома
Окончен
2 : 1
Сокол
Саратов
1:0 Саплинов – 21'     1:1 Шпитальный – 28'     2:1 Гарибян – 35'    

На 21-й минуте полузащитник красно-белых Александр Саплинов открыл счёт в матче. На 28-й минуте нападающей гостей Владислав Шпитальный восстановил равенство на табло, но в конце первого тайма форвард хозяев Артур Гарибян вернул преимущество своему клубу. Во второй половине игры команды не отметились забитыми мячами.

После этой победы «Спартак» с 20 очками в девяти встречах занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. «Урал» имеет равное количество очков, а воронежский «Факел» с 19 очками имеет матч в запасе. «Сокол» с четырьмя очками занимает 18-ю строчку таблицы.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Тренер «Балтики» Талалаев: побеждать в Первой лиге и в РПЛ — в принципе одинаково
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android