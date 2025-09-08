«Гаттузо позаботится о том, чтобы мы все были как он». Тонали — о тренере сборной Италии

Полузащитник сборной Италии Сандро Тонали перед матчем отборочного этапа чемпионата мира — 2026 с командой Израиля высоко отозвался о главном тренере «Скуадры адзурры» Дженнаро Гаттузо.

«Я много общался с Гаттузо. Я и раньше хотел поработать с ним, но рад, что это происходит сейчас в сборной. Буду дорожить всем, что он мне скажет, как если бы это был отец. Гаттузо позаботится о том, чтобы мы все были как он», — приводит слова Тонали Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

На данный момент национальная команда Италии располагается на третьем месте отборочной группы I с шестью очками в активе.