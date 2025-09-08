Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Гаттузо позаботится о том, чтобы мы все были как он». Тонали — о тренере сборной Италии

«Гаттузо позаботится о том, чтобы мы все были как он». Тонали — о тренере сборной Италии
Комментарии

Полузащитник сборной Италии Сандро Тонали перед матчем отборочного этапа чемпионата мира — 2026 с командой Израиля высоко отозвался о главном тренере «Скуадры адзурры» Дженнаро Гаттузо.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 6-й тур
08 сентября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Израиль
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я много общался с Гаттузо. Я и раньше хотел поработать с ним, но рад, что это происходит сейчас в сборной. Буду дорожить всем, что он мне скажет, как если бы это был отец. Гаттузо позаботится о том, чтобы мы все были как он», — приводит слова Тонали Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

На данный момент национальная команда Италии располагается на третьем месте отборочной группы I с шестью очками в активе.

Материалы по теме
Новая схема и оплеухи игрокам. Как Гаттузо меняет сборную Италии
Новая схема и оплеухи игрокам. Как Гаттузо меняет сборную Италии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android