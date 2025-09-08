Скидки
Главная Футбол Новости

Урал — Нефтехимик, результат матча 8 сентября 2025, счет 1:1, 9-й тур Первой лиги 2025/2026

«Урал» сыграл вничью с «Нефтехимиком» в матче 9-го тура Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 9-го тура Лиги PARI между «Уралом» из Екатеринбурга и «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Никита Новиков из Петрозаводска. Команды не выявили победителя, итоговый счёт — 1:1.

Россия — Лига PARI . 9-й тур
08 сентября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Акбашев – 7'     1:1 Толстопятов – 44'    

На седьмой минуте полузащитник Роман Акбашев вывел хозяев поля вперёд. На 44-й минуте защитник «Нефтехимика» Николай Толстопятов восстановил равенство в счёте.

«Урал» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги с 20 очками в девяти матчах. «Нефтехимик» набрал восьмое очко в сезоне и поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Комментарии
