«Урал» сыграл вничью с «Нефтехимиком» в матче 9-го тура Первой лиги

Завершился матч 9-го тура Лиги PARI между «Уралом» из Екатеринбурга и «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Никита Новиков из Петрозаводска. Команды не выявили победителя, итоговый счёт — 1:1.

На седьмой минуте полузащитник Роман Акбашев вывел хозяев поля вперёд. На 44-й минуте защитник «Нефтехимика» Николай Толстопятов восстановил равенство в счёте.

«Урал» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги с 20 очками в девяти матчах. «Нефтехимик» набрал восьмое очко в сезоне и поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице.