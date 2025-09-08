Скидки
Главная Футбол Новости

«Челябинск» минимально обыграл «Чайку» в матче Первой лиги

«Челябинск» минимально обыграл «Чайку» в матче Первой лиги
Комментарии

Окончен матч 9-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Челябинск» и «Чайка» (Песчанокопское). Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали хозяева поля. Встреча состоялась на стадионе «Центральный» (Челябинск). В качестве главного арбитра матча выступил Антон Сидорин (Москва).

Россия — Лига PARI . 9-й тур
08 сентября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Челябинск
Челябинск
Окончен
1 : 0
Чайка
Песчанокопское
1:0 Эза – 51'    

Единственный гол в этой встрече забил Вильфрид Эза на 51-й минуте.

После этой игры «Челябинск» располагается на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги с 17 очками. «Чайка» находится на 17-й строчке с шестью очками.

В следующем туре «Челябинск» 14 сентября в гостях сыграет с клубом «СКА-Хабаровск», «Чайка» 15 сентября на выезде встретится с «Черноморцем».

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
