«Спартак» объявил стартовый состав на товарищеский матч с белорусским «МЛ Витебск»

Сегодня, 8 сентября, состоится товарищеский матч между московским «Спартаком» и клубом «МЛ Витебск» из чемпионата Беларуси. Команды сыграют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовый состав «Спартака»: Помазун, Гузиев, Добродицкий, Литвинов, Денисов, Хлусевич, Зобнин (к), Умяров, Фернандеш, Солари, Заболотный.

Запасные: Довбня, Высоченко, Ромась, Сорокин, Сечкин, Чушкин, Рыков, Кобелев, Цыганков, Дергач, Старков, Лукин.

После семи туров московский «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В активе красно-белых 11 набранных очков.