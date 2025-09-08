Черепанов раскритиковал президента Федерации футбола Казахстана

Заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов после разгромного поражения национальной сборной от Бельгии со счётом 0:6 раскритиковал президента Федерации футбола Казахстана.

«Недавно выступил президент Федерации футбола Казахстана, который заявил, что не берёт на себя ответственность за результаты сборной. Он сказал: «Я отвечаю за инфраструктуру». Я впервые слышу такие слова от президента Федерации. А кто занимается футболом, как не президент? Ты что, строитель, раз пришёл развивать инфраструктуру? Меня удивили его слова», — сказал Черепанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.