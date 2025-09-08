Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черепанов раскритиковал президента Федерации футбола Казахстана

Черепанов раскритиковал президента Федерации футбола Казахстана
Комментарии

Заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов после разгромного поражения национальной сборной от Бельгии со счётом 0:6 раскритиковал президента Федерации футбола Казахстана.

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 6-й тур
07 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Бельгия
Окончен
6 : 0
Казахстан
1:0 Де Брёйне – 42'     2:0 Доку – 44'     3:0 Раскин – 51'     4:0 Доку – 60'     5:0 Де Брёйне – 84'     6:0 Мёнье – 87'    

«Недавно выступил президент Федерации футбола Казахстана, который заявил, что не берёт на себя ответственность за результаты сборной. Он сказал: «Я отвечаю за инфраструктуру». Я впервые слышу такие слова от президента Федерации. А кто занимается футболом, как не президент? Ты что, строитель, раз пришёл развивать инфраструктуру? Меня удивили его слова», — сказал Черепанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Испания бесчеловечно разгромила Турцию, Бельгия — Казахстан. Главное в отборе к ЧМ-2026
Видео
Испания бесчеловечно разгромила Турцию, Бельгия — Казахстан. Главное в отборе к ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android