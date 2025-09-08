Черепанов раскритиковал президента Федерации футбола Казахстана
Поделиться
Заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов после разгромного поражения национальной сборной от Бельгии со счётом 0:6 раскритиковал президента Федерации футбола Казахстана.
ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 6-й тур
07 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Бельгия
Окончен
6 : 0
Казахстан
1:0 Де Брёйне – 42' 2:0 Доку – 44' 3:0 Раскин – 51' 4:0 Доку – 60' 5:0 Де Брёйне – 84' 6:0 Мёнье – 87'
«Недавно выступил президент Федерации футбола Казахстана, который заявил, что не берёт на себя ответственность за результаты сборной. Он сказал: «Я отвечаю за инфраструктуру». Я впервые слышу такие слова от президента Федерации. А кто занимается футболом, как не президент? Ты что, строитель, раз пришёл развивать инфраструктуру? Меня удивили его слова», — сказал Черепанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 сентября 2025
-
20:00
-
19:57
-
19:48
-
19:44
-
19:37
-
19:33
-
19:29
-
19:14
-
19:10
-
19:03
-
19:00
-
18:56
-
18:54
-
18:53
-
18:45
-
18:45
-
18:40
-
18:33
-
18:26
-
18:15
-
18:08
-
18:01
-
17:59
-
17:47
-
17:45
-
17:42
-
17:27
-
17:26
-
17:19
-
16:52
-
16:41
-
16:37
-
16:30
-
16:30
-
16:29