Время начала матча «Зенит» — «Оренбург» в 10-м туре РПЛ изменено

Время начала матча 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между «Зенитом» и «Оренбургом» было изменено. Команды сыграют в субботу, 27 сентября, в 19:30 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Изначально матч был запланирован на 16:30 мск. Как сообщает пресс-служба РПЛ в официальном телеграм-канале, время начала матча было изменено по просьбе основного вещателя.

После семи туров «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 12 набранными очками. В активе «Оренбурга» семь очков. Команда располагается на 12-й строчке. В предстоящем туре «Зенит» сыграет на выезде с «Балтикой», а «Оренбург» — с «Пари НН».