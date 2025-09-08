Хаби Алонсо — лучший тренер Ла Лиги по итогам августа

Возглавляющий «Реал» Хаби Алонсо признан лучшим тренером Ла Лиги по итогам августа. Об этом сказано на официально сайте испанского элитного дивизиона.

В трёх стартовых матчах чемпионата Испании «сливочные» одержали три победы: над «Осасуной» (1:0), «Овьедо» (3:0) и «Мальоркой» (2:1). В число номинантов также входили наставник «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде и испанский специалист, возглавляющий «Эспаньол», Маноло Гонсалес.

В следующем туре «Королевский клуб» в гостях сыграет с «Реалом Сосьедад» 13 сентября.

На данный момент «Реал» с девятью очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона испанского первенства.