Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хаби Алонсо — лучший тренер Ла Лиги по итогам августа

Хаби Алонсо — лучший тренер Ла Лиги по итогам августа
Комментарии

Возглавляющий «Реал» Хаби Алонсо признан лучшим тренером Ла Лиги по итогам августа. Об этом сказано на официально сайте испанского элитного дивизиона.

В трёх стартовых матчах чемпионата Испании «сливочные» одержали три победы: над «Осасуной» (1:0), «Овьедо» (3:0) и «Мальоркой» (2:1). В число номинантов также входили наставник «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде и испанский специалист, возглавляющий «Эспаньол», Маноло Гонсалес.

В следующем туре «Королевский клуб» в гостях сыграет с «Реалом Сосьедад» 13 сентября.

На данный момент «Реал» с девятью очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона испанского первенства.

Материалы по теме
Мбаппе: «Реал» многое вынес из прошлого сезона, теперь пора показать, чему мы научились
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android