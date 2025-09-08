Скидки
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Первый гол стал решающим». Комментатор Okko Комин — о разгроме Казахстана (0:6) Бельгией

«Первый гол стал решающим». Комментатор Okko Комин — о разгроме Казахстана (0:6) Бельгией
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Okko Роман Комин высказался о разгромном поражении Казахстана (0:6) от сборной Бельгии в матче 6-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года. Команды играли на стадионе «Лотто Парк» в Брюсселе.

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 6-й тур
07 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Бельгия
Окончен
6 : 0
Казахстан
1:0 Де Брёйне – 42'     2:0 Доку – 44'     3:0 Раскин – 51'     4:0 Доку – 60'     5:0 Де Брёйне – 84'     6:0 Мёнье – 87'    

«Предсказуемый исход, но разочаровывающий счёт для сборной Казахстана, особенно учитывая, что команда Али Алиева держалась до концовки первого тайма. Бельгия предсказуемо имела огромное преимущество во владении, доходившее до 82%, очень много била по воротам Мухаммеджана Сейсена, но откровенно голевых моментов не было. В конце тайма Казахстан выбежал на половину поля Бельгии, и появившимся пространством в ответной атаке воспользовались бельгийцы – классно с линии штрафной пробил Де Брёйне.

Обычная история для подобных матчей — первый гол стал решающим: уже через минуту Доку забил второй, и игра была сделана. Али Алиев сделал две замены в перерыве, в том числе выпустив главную звёздочку сборной и «Кайрата» 17-летнего Дастана Сатпаева, но хода матча это не изменило. По дублю оформили Де Брёйне и Доку, дебютный гол за сборную забил Раскин, повеселились и вышедшие на замену: Мёнье забил, а Салемакерс отдал два голевых паса. Итог – 35 ударов в сторону ворот Сейсена, шесть забитых бельгийцами мячей, а Де Брёйне стал вторым бомбардиром в истории сборной, обойдя Азара.

Бельгия хороша, эта команда умеет вскрывать массированную оборону, и это им пригодится в следующем матче с Северной Македонией в октябре, после которого команда Руди Гарсии уже может выйти на первое место в группе. Али Алиев неплохо проводит смену поколений в сборной Казахстана, и в прошлых матчах команда заслужила больше очков, но останется ли Алиев главным тренером в оставшихся матчах отбора – вопрос, по слухам ему уже ищут сменщика за рубежом», — сказал Комин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

