Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джику, которым интересуется «Спартак», расторг контракт с «Фенербахче»

Джику, которым интересуется «Спартак», расторг контракт с «Фенербахче»
Комментарии

Защитник национальной команды Ганы Александер Джику по соглашению сторон расторг контракт с «Фенербахче». Об этом сообщается на официальном сайте Турецкой футбольной федерации.

По слухам, над трансфером игрока активно работает московский «Спартак». Подчёркивалось, что с футболистом будет заключён контракт до 2027 года.

Джику выступал в составе турецкого клуба с лета 2023 года. За этот период защитник принял участие в 75 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается € 6,5 млн.

Материалы по теме
Хесус Медина попрощался с ЦСКА и «Спартаком» после перехода в саудовский «Дамак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android