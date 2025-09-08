Скидки
Казахстан — Англия, результат матча 8 сентября 2025, счет 0:2, группа D отборочного турнира к ЧЕ-2027

Казахстан U21 уступил Англии U21 в отборе Евро-2027, Джоб Беллингем и Нванери забили
Комментарии

Завершился матч квалификации на молодёжный чемпионат Европы 2027 года между сборными Казахстана U21 и Англии U21. Команды играли на стадионе «Центральный» в Актобе (Казахстан). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Эдгар Мальцев (Рига, Латвия). Победу со счётом 2:0 праздновали гости.

U21 ЧЕ-2027 — квалификация . Группа D
08 сентября 2025, понедельник. 18:00 МСК
Казахстан U21
Окончен
0 : 2
Англия U21
0:1 Нванери – 18'     0:2 Беллингем – 23'    

На 18-й минуте счёт в матче открыл полузащитник лондонского «Арсенала» Итан Нванери. На 23-й минуте удвоил преимущество англичан новичок дортмундской «Боруссии» Джоб Беллингем.

Второй матч между командами Англии и Казахстана состоится в четверг, 25 сентября. Другими командами группы D являются молодёжные сборные Ирландии, Словакии, Молдавии и Андорры.

Календарь квалификации молодёжного Евро-2027
Таблица групп квалификации молодёжного Евро-2027
