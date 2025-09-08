«Спартак» и «МЛ Витебск» провели минуту молчания перед матчем в честь фотографа Ступникова
Московский «Спартак» и белорусский «МЛ Витебск» начали товарищеский матч с минуты молчания в память о фотографе красно-белых Александре Ступникове. Ранее о его смерти сообщила пресс-служба московской команды. Встреча проходит на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена» в Москве.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
08 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва, Россия
1-й тайм
2 : 0
МЛ Витебск
Витебск, Беларусь
1:0 2:0
Ступников ушёл из жизни на 41-м году жизни. Он работал в московском «Спартаке» на протяжении 15 лет.
«Эта трагедия стала настоящим шоком для всех, кто работает в клубе. Мысли сотрудников, персонала, футболистов, тренеров сейчас с родными и близкими Саши», — говорится в сообщении на официальном сайте московского «Спартака».
