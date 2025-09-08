Защитник «Фенербахче» Джику перешёл в «Спартак» — Footmercato

Защитник «Фенербахче» Александер Джику перешёл в московский «Спартак». Об этом сообщает Footmercato.

По информации издания, игроком сборной Ганы также интересовались «Брага» и «Фиорентина», но футболист предпочёл перейти в стан красно-белых. Ранее появлялась информация, что президент турецкого клуба Али Коч передумал продавать защитника.

Джику выступает за стамбульский клуб с июля 2023-го. Он успел провести 75 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. За национальную команду своей страны игрок обороны провёл 33 матча во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами. По информации Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 6,5 млн.