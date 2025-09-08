Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Фенербахче» Джику перешёл в «Спартак» — Footmercato

Защитник «Фенербахче» Джику перешёл в «Спартак» — Footmercato
Комментарии

Защитник «Фенербахче» Александер Джику перешёл в московский «Спартак». Об этом сообщает Footmercato.

По информации издания, игроком сборной Ганы также интересовались «Брага» и «Фиорентина», но футболист предпочёл перейти в стан красно-белых. Ранее появлялась информация, что президент турецкого клуба Али Коч передумал продавать защитника.

Джику выступает за стамбульский клуб с июля 2023-го. Он успел провести 75 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. За национальную команду своей страны игрок обороны провёл 33 матча во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами. По информации Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 6,5 млн.

Материалы по теме
«Спартак» громит лидера белорусской лиги! А на поле вышли сразу 10 воспитанников! LIVE
Live
«Спартак» громит лидера белорусской лиги! А на поле вышли сразу 10 воспитанников! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android