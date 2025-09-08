Скидки
Главная Футбол Новости

Игрок «Ливерпуля» Экитике: видеть Исака в нашей команде — большое удовольствие

Игрок «Ливерпуля» Экитике: видеть Исака в нашей команде — большое удовольствие
Комментарии

Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике поделился эмоциями от перехода в стан мерсисайдцев своего коллеги по амплуа Александера Исака.

«Это здорово. Когда ты выступаешь за лучшую команду, то следует ожидать конкуренции с лучшими игроками. Я смотрел на игру Исака, видеть его в нашей команде — большое удовольствие.

Это будет непростая конкуренция, но я намерен сосредоточить свои силы на хорошей игре, остальное — работа тренера», — приводит слова Экитике официальный сайт мерсисайдцев.

Напомним, Исак перешёл из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за £ 125 млн (€ 145 млн), что стало рекордной сделкой в истории английского футбола.

