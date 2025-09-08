«Матч с США реален». Тренер молодёжной сборной России Шабаров — о будущих играх

Главный тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров сообщил о желании увидеть игру своей команды со сверстниками из США.

— Реально ли провести матч между Россией и США на молодёжном уровне?

— Всё реально. Нужно верить во всё что можно. Не вижу тут ничего нереального. Если наши руководители решат, что это необходимо, то почему нет?

Как тренер я бы хотел такого соперника. Сборная США прибавляет, у них много игроков интегрированы в европейский футбол. Да и сам уровень чемпионата Америки растёт. Это будет интересный соперник, — приводит слова Шабарова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что в ФИФА обсуждают проведение футбольного матча между сборными России и США.