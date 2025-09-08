«Спартак» играет с траурными повязками в товарищеском матче с белорусским «МЛ Витебск»
Футболисты московского «Спартака» вышли на товарищеский матч с клубом «МЛ Витебск» из Беларуси с чёрными траурными повязками на рукавах. Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
08 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
5 : 0
МЛ Витебск
Витебск, Беларусь
1:0 Зобнин – 7' 2:0 Заболотный – 10' 3:0 Солари – 31' 4:0 Добродицкий – 48' 5:0 Солари – 62'
Напомним, ранее пресс-служба московского «Спартака» сообщила о смерти фотографа команды Александра Ступникова, работавшего в клубе в течение 15 лет. В память о нём матч начался с минуты молчания.
«Эта трагедия стала настоящим шоком для всех, кто работает в клубе. Мысли сотрудников, персонала, футболистов, тренеров сейчас с родными и близкими Саши», — говорится в сообщении на официальном сайте московского «Спартака».
