Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Зенит» и «Палмейрас» в ближайшее время обсудят трансфер Рикельме Филлипи — ESPN

«Зенит» намерен в ближайшее время сделать предложение о трансфере вингера бразильского «Палмейраса» Рикельме Филлипи. Об этом сообщает ESPN.

По данным источника, бразильский клуб хочет получить за данного исполнителя не менее € 15 млн.

Рикельме Филлипи является воспитанником «Палмейраса». В его активе один матч за взрослую команду. В составе «Палмейраса» U20 Рикельме провёл 68 матчей, забил 28 мячей и оформил четыре результативные передачи.

На данный момент клуб с берегов Невы располагается на пятом месте в турнирной таблице Мир РПЛ с 12 очками в активе. В группе А Пути РПЛ Фонбет Кубка России сине-бело-голубые являются лидерами с девятью очками.

