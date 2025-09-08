Скидки
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Роман Ротенберг назвал вратаря «Манчестер Сити» Доннарумму лидером мирового футбола

Первый вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг высказался о новичке «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумме. Минувшим летом итальянский голкипер покинул «ПСЖ» и перебрался в Англию.

«Вы знаете, я пристально слежу за футболом. Мне интересен этот вид спорта. Доннарумма — это великий вратарь, лидер мирового футбола. Недавно мы встречались, кстати. Я с большим уважением отношусь ко всем вратарям. Им всегда непросто. Им реально прилетает! Полевым игрокам прилетает клюшкой по голове.

Вот мы играли на днях в хоккей с Игорем Бутманом, и мне попали клюшкой по лицу. Такое бывает, к сожалению. Это хоккей. А представляете, как тяжело вратарям?! Им вообще бросают шайбой в лицо. Это особый труд. Поэтому огромное уважение и низкий поклон всем голкиперам», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

Исак — в «Ливерпуле», Доннаруммма перешёл в «Сити». Трансферный дедлайн — как это было
Live
Исак — в «Ливерпуле», Доннаруммма перешёл в «Сити». Трансферный дедлайн — как это было

Видео: Матвей Сафонов рассказал, как попрощался с Джанлуиджи Доннаруммой.

