Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Узбекистана обошла Иран и выиграла Кубок наций Центральной Азии

Сборная Узбекистана обошла Иран и выиграла Кубок наций Центральной Азии
Комментарии

Завершился финальный матч Кубка наций Центральной Азии, в котором встречались сборные Узбекистана и Ирана. Команды играли на стадионе «Олимпия» в Ташкенте. Победу одержала команда Узбекистана, забив на 120-й минуте.

На пятой минуте встречи защитник сборной Ирана Ария Юсефи получил прямую красную карточку и покинул поле. Команды не смогли отличится в основное время матча. На 105-й минуте бывший нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов мог открыть счёт в этой игре, но форвард не забил с пенальти. Несмотря на это, в самом конце дополнительного времени защитник хозяев Хожиакбар Алижонов забил гол и принёс титул своей сборной.

Напомним, ранее сборная Узбекистана впервые в своей истории отобралась на чемпионат мира.

Материалы по теме
Испания бесчеловечно разгромила Турцию, Бельгия — Казахстан. Главное в отборе к ЧМ-2026
Видео
Испания бесчеловечно разгромила Турцию, Бельгия — Казахстан. Главное в отборе к ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android