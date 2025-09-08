Сборная Узбекистана обошла Иран и выиграла Кубок наций Центральной Азии

Завершился финальный матч Кубка наций Центральной Азии, в котором встречались сборные Узбекистана и Ирана. Команды играли на стадионе «Олимпия» в Ташкенте. Победу одержала команда Узбекистана, забив на 120-й минуте.

На пятой минуте встречи защитник сборной Ирана Ария Юсефи получил прямую красную карточку и покинул поле. Команды не смогли отличится в основное время матча. На 105-й минуте бывший нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов мог открыть счёт в этой игре, но форвард не забил с пенальти. Несмотря на это, в самом конце дополнительного времени защитник хозяев Хожиакбар Алижонов забил гол и принёс титул своей сборной.

Напомним, ранее сборная Узбекистана впервые в своей истории отобралась на чемпионат мира.