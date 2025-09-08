Скидки
Главная Футбол Новости

Беларусь — Шотландия, результат матча 8 сентября 2025, счет 0:2, 2-й тур отбора к ЧМ-2026

Сборная Шотландии обыграла команду Беларуси в матче отбора на чемпионат мира — 2026
Комментарии

Окончен матч 2-го тура европейской квалификации чемпионата мира — 2026, в котором встречались сборные Беларуси и Шотландии. Победу со счётом 2:0 в этой игре одержала шотландская команда. Встреча состоялась на стадионе «Зи-Ти-И Арена» (Залаэгерсег, Венгрия). В качестве главного арбитра матча выступил Никола Дабанович (Черногория).

ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 2-й тур
08 сентября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Беларусь
Окончен
0 : 2
Шотландия
0:1 Адамс – 43'     0:2 Волков – 65'    

Че Адамс открыл счёт на 43-й минуте, на 65-й минуте Захар Волков отметился автоголом.

После этой игры сборная Беларуси располагается на четвёртом месте в турнирной таблице отборочной группы C без набранных очков. Шотландия с четырьмя очками находится на второй строчке.

В своём следующем матче Беларусь 9 октября сыграет с Данией, Шотландия в тот же день на своём поле примет Грецию.

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
