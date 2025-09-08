«Спартак» разгромил «МЛ Витебск» со счётом 5:0, Заболотный и Зобнин забили, у Солари дубль

Завершился товарищеский матч между московским «Спартаком» и клубом «МЛ Витебск» из чемпионата Беларуси. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Победу со счётом 5:0 праздновали футболисты российского клуба.

На седьмой минуте полузащитник «Спартака» Роман Зобнин открыл счёт в матче. На 10-й минуте нападающий Антон Заболотный удвоил преимущество красно-белых. На 31-й минуте аргентинец Пабло Солари сделал счёт крупным. На 48-й минуте отличился защитник московской команды Александр Добродицкий. На 62-й минуте Солари оформил дубль.

После семи туров московский «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В активе красно-белых 11 набранных очков.