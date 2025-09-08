«Спартак» разгромил «МЛ Витебск» со счётом 5:0, Заболотный и Зобнин забили, у Солари дубль
Завершился товарищеский матч между московским «Спартаком» и клубом «МЛ Витебск» из чемпионата Беларуси. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Победу со счётом 5:0 праздновали футболисты российского клуба.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
08 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
5 : 0
МЛ Витебск
Витебск, Беларусь
1:0 Зобнин – 7' 2:0 Заболотный – 10' 3:0 Солари – 31' 4:0 Добродицкий – 48' 5:0 Солари – 62'
На седьмой минуте полузащитник «Спартака» Роман Зобнин открыл счёт в матче. На 10-й минуте нападающий Антон Заболотный удвоил преимущество красно-белых. На 31-й минуте аргентинец Пабло Солари сделал счёт крупным. На 48-й минуте отличился защитник московской команды Александр Добродицкий. На 62-й минуте Солари оформил дубль.
После семи туров московский «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В активе красно-белых 11 набранных очков.
