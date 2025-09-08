Скидки
Главная Футбол Новости

Спартак — МЛ Витебск, результат матча 8 сентября 2025, счет 5:0, товарищеский матч

«Спартак» разгромил «МЛ Витебск» со счётом 5:0, Заболотный и Зобнин забили, у Солари дубль
Комментарии

Завершился товарищеский матч между московским «Спартаком» и клубом «МЛ Витебск» из чемпионата Беларуси. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Победу со счётом 5:0 праздновали футболисты российского клуба.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
08 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
5 : 0
МЛ Витебск
Витебск, Беларусь
1:0 Зобнин – 7'     2:0 Заболотный – 10'     3:0 Солари – 31'     4:0 Добродицкий – 48'     5:0 Солари – 62'    

На седьмой минуте полузащитник «Спартака» Роман Зобнин открыл счёт в матче. На 10-й минуте нападающий Антон Заболотный удвоил преимущество красно-белых. На 31-й минуте аргентинец Пабло Солари сделал счёт крупным. На 48-й минуте отличился защитник московской команды Александр Добродицкий. На 62-й минуте Солари оформил дубль.

После семи туров московский «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В активе красно-белых 11 набранных очков.

