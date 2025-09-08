Максим Глушенков отреагировал на слухи о возможном уходе из «Зенита»

Нападающий «Зенита» и сборной России Максим Глушенков дал комментарий касательно слухов о своём возможном уходе из клуба с берегов Невы.

— В этом году ты задумывался об уходе из «Зенита»?

— Нет.

— Этот вариант вообще обсуждался?

— Нет.

— Писали про «Локомотив», «Крылья Советов».

— На заборе много чего пишут.

— Тебе предлагали уйти в «Црвену Звезду», намекали на то, что есть возможность уехать в Сербию?

— Нет.

— Твой отец говорил: «Если будут так рано менять — может быть, задумается об уходе».

— Я не задумывался, — сказал Глушенков в интервью для Sport24.

Максим Глушенков принял участие в пяти матчах Мир Российской Премьер-Лиги на старте сезона-2025/2026. На счету футболиста гол и результативная передача.