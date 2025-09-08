Скидки
Главная Футбол Новости

Гвинея и Алжир сыграли вничью в африканской квалификации ЧМ-2026

Гвинея и Алжир сыграли вничью в африканской квалификации ЧМ-2026
Комментарии

Завершился матч 8-го тура группы G африканской квалификации на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике между сборными Гвинеи и Алжира. Команды не забили голов и встреча закончилась со счётом 0:0.

ЧМ-2026 — Африка . Группа G. 8-й тур
08 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Гвинея
Окончен
0 : 0
Алжир

Нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси отыграл весь матч в составе сборной Гвинеи, но не смог отметиться результативными действиями.

После этого матча Алжир занимает первое место в группе G, одержав шесть побед в восьми матчах и набрав 19 очков. Гвинея располагается на четвёртой строчке с 11 очками. Второе место занимает сборная Мозамбика (15 очков в 8 матчах). Тремя другими командами группы Е являются сборные Уганды, Ботсваны и Сомали.

Календарь африканской квалификации ЧМ-2026
Таблица групп африканской квалификации ЧМ-2026
