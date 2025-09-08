Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сборная Дании разгромила команду Греции в матче отбора на чемпионат мира — 2026

Завершён матч 2-го тура европейской квалификации чемпионата мира — 2026, в котором встречались сборные Греции и Дании. Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали датчане. Встреча состоялась на стадионе «Георгиос Караискакис» (Пирей, Греция). В качестве главного арбитра матча выступил Донатас Румшас (Литва).

Миккель Дамсгор открыл счёт на 32-й минуте, Андреас Кристенсен удвоил преимущество команды на 62-й минуте, Расмус Хойлунд забил на 81-й минуте.

После этой игры сборная Греции располагается на третьем месте в турнирной таблице отборочной группы C с тремя очками в активе. Дания с четырьмя очками возглавляет турнирную таблицу.

В своём следующем матче Греция 9 октября в гостях сыграет с Шотландией, Дания в тот же день встретится с Беларусью.