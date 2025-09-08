Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Греция — Дания, результат матча 8 сентября 2025, счет 0:3, 2-й тур отбора к ЧМ-2026

Сборная Дании разгромила команду Греции в матче отбора на чемпионат мира — 2026
Аудио-версия:
Комментарии

Завершён матч 2-го тура европейской квалификации чемпионата мира — 2026, в котором встречались сборные Греции и Дании. Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали датчане. Встреча состоялась на стадионе «Георгиос Караискакис» (Пирей, Греция). В качестве главного арбитра матча выступил Донатас Румшас (Литва).

ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 2-й тур
08 сентября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Греция
Окончен
0 : 3
Дания
0:1 Дамсгор – 32'     0:2 Кристенсен – 62'     0:3 Хойлунд – 81'    

Миккель Дамсгор открыл счёт на 32-й минуте, Андреас Кристенсен удвоил преимущество команды на 62-й минуте, Расмус Хойлунд забил на 81-й минуте.

После этой игры сборная Греции располагается на третьем месте в турнирной таблице отборочной группы C с тремя очками в активе. Дания с четырьмя очками возглавляет турнирную таблицу.

В своём следующем матче Греция 9 октября в гостях сыграет с Шотландией, Дания в тот же день встретится с Беларусью.

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Материалы по теме
Германия была в шаге от провальнейшего старта отбора ЧМ. Спасли замена и нелепость
Германия была в шаге от провальнейшего старта отбора ЧМ. Спасли замена и нелепость
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android