Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Спартак» внёс новичка Кристофера Ву в заявку на сезон РПЛ

Комментарии

Камерунский центральный защитник Кристофер Ву был включён в заявку московского «Спартака» на сезон-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги. Соответствующая запись появилась на официальном сайте РПЛ.

Напомним, красно-белые объявили о переходе 23-летнего игрока из французского «Ренна» в пятницу, 5 сентября. По данным СМИ, защитник сборной Камеруна присоединился к своей новой команде в статусе свободного агента. За «Спартак» он будет выступать под третьим номером.

В минувшем сезоне защитник провёл за «Ренн» 21 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Комментарии
